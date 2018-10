Frecciarossa Roma-Milano, Battistoni (Fi) a Zingaretti: “Fermi anche a Orte”

NewTuscia – ORTE – “Il Frecciarossa che collega Roma a Milano fermi anche a Orte”: è la richiesta avanzata dal senatore di Forza Italia Francesco Battistoni al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e all’Assessorato regionale ai Trasporti.

Per il senatore azzurro “è evidente a tutti che le infrastrutture ferroviarie della Regione Lazio versino in un cronico stato di abbandono. Per questo è necessaria un’inversione di rotta. Non è un mistero infatti che i collegamenti tra Viterbo, Roma e Orte siano considerati ‘la peggior tratta per i pendolari'”. “Come parlamentari di FI – ricorda il senatore – abbiamo da sempre appoggiato la sostenibilità della fermata di Orte sulla linea del Frecciarossa che gioverebbe, non solo ai pendolari laziali, ma anche a quelli umbri. Per questa ragione – conclude Battistoni – chiediamo che il presidente della Regione Lazio e il suo assessore ai Trasporti si esprimano formalmente e convochino un tavolo tecnico per presentare uno studio di fattibilità”.