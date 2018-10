Il 5 novembre convocato il consiglio comunale ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Prossimo consiglio comunale convocato per il 5 novembre alle ore 21. Ecco tutti gli ordini del giorno:



1) Approvazioni verbali seduta precedente.

2) Approvazione nuovo Regolamento Edilizio.

3) Ratifica delibera giunta comunale n. 127 del 12/09/2018.

4) Approvazione bilancio consolidato.

5) Variazione di bilancio – applicazione avanzo di amministrazione.

6) Permuta terreno per parcheggio con Soc. Idealservice.

7) Parere per permesso a costruire in deroga Località Campo Morino.

Approvazione PUA Sig. Lombardelli Carla.

9) Modifica posteggio extramercatale Piazza G. Fabrizio.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.