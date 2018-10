Vitorchiano, da gennaio 2019 novità in arrivo nella raccolta dei rifiuti

NewTuscia – VITORCHIANO – Novità in arrivo a Vitorchiano dal 1° gennaio 2019 nel servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, con l’obiettivo di renderla ancora più efficiente ed efficace. Tali novità saranno illustrate nel prossimo calendario e in una brochure consegnata a domicilio, nonché durante gli incontri pubblici mirati che tra fine novembre e dicembre 2018 saranno organizzati sul territorio. Specifici incontri saranno fatti anche nelle scuole con i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Tra le novità , ad esempio, le lattine e i piccoli oggetti in metallo che andranno conferiti insieme alla plastica al giovedì e non più insieme al vetro; inoltre, per adeguamento allesimbologie del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), la carta assumerà la colorazione blu (per i vecchi secchi sarà distribuito un adesivo apposito) mentre plastica e metalli saranno contraddistinti dal colore giallo.

Tuttavia la novità più rilevante, dettata dalla necessità di introdurre la tariffazione puntuale, che tra alcuni anni sarà obbligatoria e che premia economicamente chi differenzia meglio, sarà la frazione del secco e indifferenziato che avverrà tramite uno specifico contenitore (consegnato a domicilio tra novembre e dicembre assieme al calendario e al kit gratuito di buste) dotato di codice a barre associato alla singola utenza.

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale queste accortezze saranno necessarie per l’allineamento alla normativa nazionale nonché saranno utili per migliorare ed efficientare l’intero servizio di raccolta così da superare l’importante soglia del 70%. Inoltre saranno presto attive anche l’eco-isola per le utenze fluttuanti, realizzata grazie alla rete di imprese di Vitorchiano AIR, l’app Junker per avere informazioni su come e quando differenziare e, probabilmente entro il 2019, la nuova isola ecologica a Vitorchiano e per la quale è stato chiesto e ottenuto specifico contributo dalla Regione Lazio.

“Dopo sei anni dall’attivazione – precisa l’assessore all’ambiente Federico Cruciani – non possiamo che ringraziare tutti i cittadini di Vitorchiano per il continuo impegno e la grande collaborazione in merito ai risultati ottenuti dal ciclo di raccolta dei rifiuti domestici, indispensabile per andare verso quell’economia circolare dove gli sprechi e gli scarti vengono minimizzati”.

“L’attenzione e l’impegno sulla raccolta differenziata devono restare alti e costanti – continua Cruciani – e per questo verranno mantenute e, dove possibile potenziate, quelle iniziative sui buoni comportamenti, contro gli abbandoni e sulla verifica dei contenitori, nella consapevolezza che la raccolta differenziata fonda i suoi principi sulla corretta separazione dei materiali e sul corretto conferimento per destinarli al successivo trattamento di recupero. Proprio per questo sarà continuo lo stimolo per porre sempre la massima attenzione verso ciò che si scarta e si getta nei contenitori, perché ogni nostro atteggiamento è come una goccia nel mare, apparentemente piccolo e insignificante ma fondamentale e parte del tutto.”

“Come ripetiamo da anni – interviene il sindaco Ruggero Grassotti – la corretta gestione dei rifiuti è una sfida a cui non vogliamo e non possiamo sottrarci, sia in un’ottica di rispetto e di tutela dell’ambiente, sia in un’ottica di necessario contenimento dei correlati costi di gestione, di recupero e di smaltimento della residua componente indifferenziata. L’impatto economico della frazione ‘secco e indifferenziato’ è infatti rilevante e, senza una prospettiva e programmazione lungimirante, rischia di lievitare ulteriormente e andare ad incidere sui bilanci delle singole famiglie; per questo dal prossimo anno avvieremo, in maniera sperimentale, la cosiddetta tariffa puntuale dei rifiuti che in futuro premierà economicamente gli atteggiamenti virtuosi, capaci di portare una famiglia a ridurre al minimo la produzione di rifiuti non riciclabili con il conseguente aumento delle quantità delle frazioni riciclabili (carta, plastica, umido, vetro, lattine ecc).”

“Il nostro augurio – conclude Cruciani – è quindi che tutti insieme se ne comprenda l’importanza così da collaborare e lavorare in un’unica direzione ed arrivare ad una gestione sempre più efficiente del servizio, con inevitabili economie e vantaggi per tutti. Differenziare i rifiuti in maniera puntuale e corretta è uno dei principali obiettivi per contribuire fattivamente ad un futuro sostenibile, così da consegnare ai nostri figli un mondo migliore di come l’abbiamo trovato“.