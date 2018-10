NewTuscia – RONCIGLIONE – A causa di urgenti lavori di riparazione dell’acquedotto in viale della Resistenza , sarà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle ore 09,00 di lunedì 29 ottobre 2018 sino al termine dei lavori nelle vie:

Viale 5 giugno

viale di Partigiani

via Ragazzi del 99

via A da sangallo

via S Cipriani

via S giovanni

via rainaldi

via V veneto

loc. S Paolo strofiano

via Sutri

zona Artigianale

Ci scusiamo per il disagio