Mercoledì di Coppa con la Vigor Acquapendente e l’ASD Doc Gallese 2010

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Mercoledì di Coppa. Tanto per dimenticare le delusioni dell’ultima di Campionato quanto per regalare nell’ambito di turn-over intelligente a coloro che hanno meno minutaggio sulle gambe splendida opportunità. Questo il filo conduttore che accomuna Polisportiva Vigor Acquapendente ed ASD Doc Gallese 2010. Rilassati ai box ad attendere se l’imperversante maltempo che falcidia in questi giorni il viterbese possa mettere a rischio l’andata dell’evento stesso (appuntamento al Dario Dante Vitali Mercoledì 31 alle ore 14.30).

Il Campionato dice che sotto i colpi di bomber Italiano la Vigor di Mister Fatone ha perso gara e vetta della classifica. Ma il focus – obiettivo principale della stagione (raggiungimento play-off) resta ampiamente alla portata. Il Gallese di Gianni Boccia ha fatto felice il fanalino di coda APD Aurelio Roma Academy, consegnandoli il primo punto in Campionato. In una gara che non ha rispecchiato i pronostici-gerarchi della vigilia i viterbesi hanno ripezzato nella ripresa con Cavalieri. Ma per una squadra che si pone come obiettivo raggiungere il prima possibile quota tranquillità classifica questi sono due punti persi. Tutti gli “head to head stagionali” annunciano che gli aquesiani restano i favoriti. Anche se, onestamente, c’è la sensazione che per lo staff di patron Galli ciò che succederà infrasettimanalmente non sembra interessare più di tanto. Non tanto perché hanno già vinto il confronto di Campionato ma perché possano far leva su statistiche superiori. 21 punti ottenuti dagli aquesiani contro 14 del Gallese (differenziale di sette).

7 le vittorie aquesiane 4 quelle del Gallese (differenziale di 3). 0 i pareggi aquesiani 2 quelli del Gallese, 2 le sconfitte aquesiane 3 quelle del Gallese, 24 le reti messe a segno dagli aquesiani 10 dal Gallese (differenziale +14), 5 le reti subite dagli aquesiani 9 dal Gallese (differenziale di +4) ed, infine, + 19 in differenza reti per gli aquesiani contro il +1 del Gallese (differenziale +18).

GIORDANO SUGARONI