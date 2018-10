Graforubrica. I paraffi

Tiziana Agnitelli

NewTuscia – Cari/e Newtusciani/e vi presento due firme del mio studio sul “mondo forense” appartenenti alla categoria delle firme diplomatiche, concentrandosi però sui loro “paraffi” . In questa categoria sono ricomprese quelle specie grafologiche che delineano un soggetto “diplomatico” che sa gestire pressioni di vario genere e natura, che si deve relazionare con altri soggetti di livello superiore o inferiore e con situazioni in cui si intessono interessi e c ontrasti e/o anche articolate lotte di potere, pertanto per “sopravvivere” senza perdere la propria identità personale e professionale ha sviluppato delle “mute camaleontiche” che gli permettono di non perdersi e di ricevere benefici e gratificazioni.

Il paraffo è un segno grafico “inutile” rispetto al modello calligrafico insegnato a scuola, pertanto chi lo appone già fornisce una indicazione della propria personalità: certamente autonoma. Il paraffo è quindi un gesto accessorio che completa, arricchisce, abbellisce, rende speciale la firma, può assumere molteplici aspetti dai più semplici ai più complicati e sofisticati e può fornire molte informazioni sullo scrivente, come diceva il grande Max Pulver: “i paraffi sono tanti quanti sono i cervelli che li escogitano”.

In queste due firme si hanno due paraffi speculari, nonostante l’apposizione difforme. Il primo denota voglia e desiderio di affermazione: la firma è sottolineata dal paraffo che è propulsivo, acuminato con un gancio iniziale (tenacia e voglia di realizzare i propri progetti, senso critico e aggressività latente), lo scrivente si pone “al di sopra” e con le capacità che ritiene di avere utilizza il paraffo come un “tappeto volante”, pronto a “balzare” ovunque voglia. Il secondo invece “taglia” il cognome, è un paraffo deciso, volitivo pertanto indica una personalità forte, risoluta e attiva, è peculiare la sua forma, se lo ruotate di 90° la si può osservare meglio, simboleggia una spada, l’impugnatura è formata dai due ovali: chi scrive è pronto a dare battaglia per la propria autonomia di individuo e di scelta rispetto alle aspettative familiari e lo fa con combattivo garbo e ferma gentilezza.

I paraffi sono quei tocchi di stile che rendono una “mise” inimitabile e definiscono la singolarità di ogni essere umano nella sua imprevedibile ed inspiegabile irripetibilità.