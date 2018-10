Eva Shostak e Leonardo Coco sono Miss e Mister Tuscia 2018

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Eva Shostak, 21 anni, e Leonardo Coco, 17, sono i nuovi Miss e Mister Tuscia. La terza edizione del nuovo corso, voluta fortemente da Massimiliano Sambin e Donatella F azzari, si è svolta sabato sera nella bella cornice del locale La Rondinella a Montefiascone.

Tempi lunghi per le tante uscite che si sono succedute con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia ma, alla fine, tanta gente e tutti contenti perché continuare l’esperienza di

Miss Tuscia rappresenta non fare perdere una delle manifestazioni di bellezza più sto riche del nostro territorio.

La terza edizione di Miss e Mister Tuscia si è estesa anche alle categorie Curvy (taglie grandi) e Model (ragazze oltre i 28 anni d’età).

La giuria ha avuto il suo bel da fare per scegliere i vincitori, che non hanno rigurdato solo i due titoli assoluti ma anche le fasce in concorso. Alla fine ha vinto la ragazza russa Eva Shostak, da tanti anni a Montefiascone, che è stata scelta sia per la sua bellezza che per le sue indubbie capacità di portamento. Leonardo Coco, invece, ha partecipato per caso al concorso e si è ritrovato a vincere. Certamente un’esperienza indimenticabile per lui. A giudicare i concorrenti ci hanno pensato l’assessore comunale di Montefiascone Rita Chiatti, la stilista Alessandra De Bellis, Miss Tuscia 1994 Katia Caralla, Miss Tuscia 2016 Vania Dinova, Mister Tuscia 2017 Giacomo Pepe, Morena e Daniel (Milk and Coffee), l’insegnante di ballo e coreogrfa Svetlana Kolina, il direttore di newtuscia.it Gaetano Alaimo, il responsabile provinciale Silb Luca Talucci.

Nella categoria Lady vittoria netta di Silvia Astolfi Caprio, che ha partecipato anche come stilista alla manifestazione ed ha dimostrato di essere un’artista a tutto tondo sia come modella che come creatrice di capi di moda. Le Curvy hanno visto il successo di Claudia Cristofari.

Le fasce: Miss Vulci Viaggi Annalisa Bellacima; Mister Vulci Viaggi Giorgio Giardino; Miss La Rondine Maison Eva Shostak; Miss Collezioni Silvia Giulia Catena; Miss Collezioni azzurra Alexandra Longu, Miss My Dream Sabrina Gorghiu; Miss Merinda Spose Lea Bernardini, Mister Ricci Sposo Gianluca Lucidi.

L’appuntamento è per la quarta edizione di Miss e Mister Tuscia.