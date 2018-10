Concerto del duo Sabatini per la rassegna “Viterbium in Musica – Omaggio a Viterbo, il Festival della Città dei Papi”

NewTuscia – VITERBO – Il Duo “Ut Unum Sint-Strumenti di Pace” delle sorelle musiciste e Terziarie francescane Daniela e Raffaella Sabatini terrà martedì 30 ottobre a Viterbo nella Sala “Giovanni Paolo II” della Casa di Cura “Villa Rosa” (via F. Baracca, 21) nell’ àmbito della rassegna “Viterbium in Musica – Omaggio a Viterbo, il Festival della Città dei Papi” ideata e diretta dalle stesse sorelle Sabatini un concerto a ingresso libero e gratuito dedicato agli ospiti ed al personale di “Villa Rosa” ed alle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù in occasione della festa della loro Fondatrice la Venerabile Serva di Dio Maria Josefa Recio Martin.

Note anche come “Le Missionarie della Musica”, le sorelle Sabatini eseguiranno un interessante programma comprendente l’ ampia composizione di Daniela Sabatini “Madre Giuseppina, Martire della Misericordia”, ispirata alla vita ed agli scritti del Testamento spirituale di Maria Josefa Recio Martìn e la prima esecuzione di brani spirituali scritti dal grande violinista e compositore genovese Nicolò Paganini, brani che costituiscono anche un omaggio in suffragio delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi sul Polcevera, nello spirito di “preghiera in musica” che caratterizza inoltre il progetto “SuoniAmo per Genova – Un Ponte di musica e solidarietà” ideato e svolto dalla violinista Raffaella Sabatini e dalla sorella, la pianista e compositrice Daniela Sabatini fin dal 15 agosto scorso per la loro città ferita, ed in cui il concerto è inserito, così come altri loro recitals tenuti a Parma, a Lucca, a Torino, a Roma, a Viterbo ed in altre città italiane ed estere con composizioni ispirate a Genova, rarità ed inediti di Nicolò Paganini e di altri compositori genovesi e liguri fra cui la stessa Daniela Sabatini.