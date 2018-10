Capodarco, Assotutela: “Imbarazzante silenzio istituzioni e CDA su destino lavoratori

NewTuscia – ROMA – “Questa associazione esprime tutto il proprio sdegno nei confronti del consiglio di amministrazione della Capodarco e delle istituzioni a tutti i livelli, in particolare Governo e Regione Lazio, per il reiterato silenzio nei confronti dei 1500 lavoratori della Capodarco, che oggi rischiano il licenziamento per le gravi negligenze, confermate anche dal Tar Lazio, compiute nei confronti dell’Inps nel periodo 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Capodarco e che hanno comportato l’emissione di un durc negativo che ha portato all’esclusione della Capodarco da tutte le gare dei Cup, del call center Recup, e dei servizi amministrativi della AslRm2.

Una realtà scandalosa, drammatica perchè tira in ballo il destino di migliaia di famiglie nel completo disinteresse del presidente Zingaretti e del trio Conte-Salvini-Di Maio. Sollecitiamo costoro ad uscire dal torpore e promuovere un tavolo istituzionale per affrontare in maniera compiuta e risolutiva la vicenda occupazionale della Capodarco. Il cda deve essere messo di fronte alle proprie responsabilità”.

Michel Emi Maritato