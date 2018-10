NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con l’eccezione della strada che va da Campo Morino alla Strada Provinciale Torretta, la situazione della viabilità sta tornando normale, per il lavoro del Comune e della Protezione Civile (sempre mitici), che ci ha visti impegnati per tutto il pomeriggio.

In considerazione del Bollettino Meteo, che non prevede maltempo per domani, si avvisano i cittadini che domani 30 ottobre le scuole rimarranno aperte.

Comune Acquapendente