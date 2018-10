21° Mini Festival di Viterbo: ultimi giorni per le iscrizioni

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Ci sarà ancora tempo, sino al 10 novembre 2018, per iscriversi alla 21° edizione del Mini Festival di Viterbo!

Il concorso si svolgerà – a Viterbo – il 29 e 30 novembre (semifinali) e 1 dicembre (finale) prossimi venturi.

Come di consueto, l’organizzazione è a cura dell’Associazione “Omniarts, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Viterbo e la collaborazione di Tuscia in Jazz, Premio Nazionale “Eleonora Lavore”, “Rovers Music Production”, Accademia “Why not” e “Fuoriclasse talent”.

Anche quest’anno, come ormai tradizione, il Mini Festival diventerà promotore di solidarietà, in quanto farà parte delle manifestazioni promosse da “Viterbo con Amore”.

Vogliamo ricordare i vincitori della passata edizione: Sofia Biordi (cat. 6-11 anni), di Tuscania, Mariarosa Bruni (cat. 12-15 anni), di Artena, e Gian Marco Piccini (cat. 16-20 anni), di Blera, che dovranno difendersi dall’assalto, all’ultimo acuto, che sarà portato da una concorrenza che, come sempre, si annuncia di grande qualità.

Ci sono già numerosi iscritti: è evidente che gli esempi di Anna Tatangelo, di Alina, di Dario Guidi e di Antonio Poli – che ci hanno fatto sentire orgogliosi di aver ideato il Mini Festival – hanno fatto emergere la voglia di cantare dei giovani della Tuscia e zone limitrofe (neanche troppo vicine…); a metà novembre effettueremo le audizioni che selezioneranno coloro che potranno partecipare alle semifinali.

Negli ultimi giorni, sottolineiamo l’aggiunta di un importante premio (vedasi regolamento alla pagina facebook: @minifestivaldiviterbo) offerto dal “Fuoriclasse talent”, che ringraziamo sin d’ora, allo stesso modo delle altre importanti realtà musicali con cui abbiamo il piacere di collaborare.

Ringraziamo anche i “vecchi” giurati che, anche stavolta, saranno parte della giuria 2018…

… Salutiamo con piacere le “new entry” che, con la loro presenza in giuria nella serata finale, daranno ulteriore lustro al nostro concorso: il M° Enzo Campagnoli (Presidente, Premio di Stato tra le personalità Europee 2016 come Direttore d’Orchestra dell’anno, insegnante ad “Amici”, Direttore d’Orchestra al Festival di Sanremo, quest’anno in giuria ad Area Sanremo Tim), Francesco Boccia (cantautore, 3° classificato al Festival di Sanremo 2001 con “Turuturu” e autore di “Grande amore”, canzone vincitrice di Sanremo 2015, nell’interpretazione de “Il Volo”), Ivano Trau (due volte Oscar europeo per gli effetti sonori, ha portato in alto il nome dell’Italia per 28 anni, poi si è dedicato ai giovani, anche come “patron” del “Fuoriclasse Talent”) e Catiuscia Siddi (autrice televisiva, ideatrice e la selezionatrice dei concorrenti che partecipano al “Fuoriclasse Talent”).

È possibile iscriversi inviando i propri dati personali a minifestivaldiviterbo@gmail.com, scegliendo sin d’ora il brano da cantare.

È quanto meno ovvio che, chi prima si iscrive, sceglie la canzone che preferisce (che poi nessun altro potrà eseguire); perciò conviene affrettarsi!

Per ulteriori info, telefonare al 327/2211332 o al 328/7188646.

Associazione OMNIARTS