Uccide l’ex fidanzata, arrestato

NewTuscia – POMEZIA – (LAZIO TG) -Uccisa una giovane romena dal suo ex fidanzato. Nella notte su via Ardeatina-Solfatara, a Santa Palomba a Pomezia, una ragazza di 23 anni, è stata uccisa dal suo ex fidanzato 36enne con alcuni colpi di pistola, poco prima della mezzanotte, sul luogo dove si prostituiva.

Da una prima ricostruzione effettuata dalla squadra mobile di Roma e dagli agenti del commissariato Esposizione, il ragazzo, romeno, dopo una lite per motivi di gelosia, avrebbe sparato alcuni colpi verso la giovane donna uccidendola nei pressi della rotatoria di via del Mare. Il ragazzo è poi fuggito in auto, sembrerebbe che a chiamare la polizia sia stato proprio il ragazzo. che è stato arrestato per omicidio volontario.