NewTuscia – VITERBO – Cagnolino trovato a Ponte di Cetti. È entrato nella proprietà di un signore dove si trovano altri cani, ma non può stare con lui. Domani andrà al canile e cerchiamo uno stallo per questa creatura magrissima ma affettuosa. Non sembra avere microchip.

Per info contattare Caterina 347 4467409