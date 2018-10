Prociv Viterbo e Mission Bambini Onlus insieme per per salvare la vita ad un bambino malato di cuore

NewTuscia – VITERBO – Anche quest’anno i volontari della Prociv Viterbo affiancano Mission Bambini Onlus Il 27 e 28 ottobre con un gazebo a Piazza Delle Erbe a favore del progetto per salvare la vita ad un bambino malato di cuore. Con un piccolo gesto ci adoperiamo a cambiare per sempre il destino di un bambino cardiopatico.

Quest’anno abbiamo la Hoya Kerrii di Mission Bambini, una piantina a forma di cuore, che proprio come un cuore malato, ha bisogno di cure per continuare a vivere. Vi aspettiamo in Piazza. Grazie di cuore.

Marino Cantales