AECI Monte Romano una realtà in crescita al servizio dei Cittadini della Tuscia

Sempre nuovi servizi e sempre aggiornati su ogni evento possa accadere, siamo Sportello Consumatori Talete per la provincia di Viterbo, Sportello del Cittadino per Monte Romano, Agenzia Risoluzioni Debiti, Sportello Power Energy per l’energia elettrica,gas, telefonia

Una realtà che si consolida giorno per giorno e grazie a chi ci ha dato e darà fiducia e grazie anche alle Istituzioni(poche in realtà) che hanno creduto in noi in primis ASL VITERBO, Comune di Monte Romano, gli altri solo promesse ma poi fatti …ZERO… come consuetudine dei politici, ma non ci fermeremo e continueremo la nostra mission.

Sottolineo che siamo un’ associazione che non riceve contributi statali o altro genere di finanziamento pubblico, solo contributi da privati cittadini.

Vi aspetto sia in sede a Monte Romano che sui nostri contatti via email o telefono per ogni vostra problematica da esporre, il nostro mandato e Provinciale….Possiamo Agire su tutto il Territorio della TUSCIA e limitrofo.

La nostra Mission e’ la TUTELA OVUNQUE E SEMPRE contro tutti coloro che vogliono truffare o ingannare il Cittadino/Consumatore o l’impresa in genere, che sia una ditta o un commerciante.

Il Presidente AECI MONTE ROMANO PROVINCIALE

Francesco Saverio Monzo