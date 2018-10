Lega, Squitieri e Boccali: “Buon lavoro ai nostri coordinatori nelle città dei Castelli Romani”

NewTuscia – ROMA – Felice Squitieri (Coordinatore Lega Organizzazione Castelli Romani) e Ivan Boccali (Coordinatore Lega Enti Locali Castelli Romani), annunciano con soddisfazione le nuove nomine ratificate nella giornata di ieri dal coordinatore regionale On.Francesco Zicchieri.

“Auguriamo buon lavoro ai nostri rappresentanti – affermano congiuntamente – la Lega si sta finalmente strutturando in profondità. Lavoreremo per ribadire i grandi risultati di questi ultimi mesi in termini di consenso e radicamento. Nei prossimi giorni visiteremo e faremo ricognizioni nei territori per valutare altri incarichi e dare vita ad un’ampia opera di organizzazione di comune accordo con tutte le realtà rappresentate e che da oggi porteranno la voce della Lega ovunque. Ancora una volta il partito conferma la sua straordinaria capacità di rimanere concretamente a contatto con quel popolo che guarda con sempre maggiore interesse alle nostre idee e ai nostri valori.

Un ringraziamento particolare – concludono – va all’Onorevole Francesco Zicchieri per il suo costante impegno a favore della crescita della Lega nel Lazio”.