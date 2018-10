Esposto di Vittorio Sgarbi alla Procura di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Esposto di Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri alla Procura di Viterbo, all’attenzione del procuratore Capo Paolo Auriemma.

L’appalto -o meglio l’attentato- per la “riqualificazione” (meglio detta riqualificazzone) di piazza Bamberg, a Sutri,luogo di perfetta proporzione e misura,che attende solo una ordinaria manutenzione ,valorizzando l’aiuola centrale di grande armonia, è il segnale di una cattiva amministrazione che ,con mille problemi da affrontare,interviene dove non è necessario per ragioni che, mentre rivelano ignoranza, nascondono probabili interessi privati. La stessa architetta ,che ha ridisegnato, sfigurandola, la piazza ,non poteva non esserne consapevole. Presenterò dunque un esposto alla Procura della Repubblica perché sia fatta chiarezza su questo appalto insensato.

Emanuele Ricucci

Comunicazione Vittorio Sgarbi