Domenica 28 ottobre gli iscritti PD Ladispoli scelgono i candidati a Segretario del PD Lazio e i delegati alla Convenzione regionale

NewTuscia – LADISPOLI – Riceviamo e pubblichiamo. Cari iscritti, elettori e simpatizzanti, come ben sapete si è aperta la fase congressuale per l’elezione del Segretario regionale del PD Lazio. Il percorso interessa in primo luogo i Circoli, attraverso un confronto tra gli iscritti sulle mozioni congressuali, e si concluderà poi con le primarie di domenica 25 novembre.

Ci vediamo pertanto domenica 28 ottobre 2018 presso il Circolo PD Ladispoli di Via Odescalchi n.57, dalle ore 9 per l’apertura dei lavori, la presentazione delle mozioni congressuali e sino alle ore 13 per le votazioni. Possono votare i nuovi iscritti fino al 7 ottobre e tutti quelli che abbiano rinnovato la tessera fino al giorno della convenzione (è possibile rinnovare anche domenica 28 ottobre). Vi aspettiamo.

Il Segretario del Circolo PD Ladispoli Flavio Russoniello