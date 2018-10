Città metropolitana, Assotutela: “Aaa cercasi sindaca Raggi e suo vice”

NewTuscia – ROMA – “Siamo basiti di fronte alle ennesime dichiarazioni della sindaca Raggi che cerca di giustificare il suo inefficiente operato a Palazzo Valentini, sottolineando che le città metropolitane sono ancora in cerca d’autore. La verità inequivocabile è che proprio la Città metropolitana di Roma Capitale è in cerca della Raggi, venuta in consiglio appena una manciata di volte dal suo insediamento, datato 2016.

Senza considerare che è ormai quasi un anno che non c’è più il vicesindaco: era Fucci e Raggi l’ha cacciato il 2 gennaio. Quella del vicesindaco è una funzione fondamentale alla luce dei numerosi impegni della Raggi a sindaco della Capitale, oltre a rappresentare un incarico delicato, potenziale espressione del territorio provinciale.

Come d’altronde era l’ex sindaco di Pomezia. Eppure, forse per le beghe interne al Movimento 5 Stelle, la nomina stenta ancora ad arrivare. E intanto le popolazioni della provincia di Roma sono abbandonate a sé stesse, in balia di una città metropolitana immobile e aleatoria. Su questo la sindaca Raggi dovrebbe davvero ragionare”.

Michel Emi Maritato