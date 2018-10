Cerimonia di consegna a Giancarlo Gasparotto del certificato ufficiale GUINNESS WORLD RECORDS

NewTuscia – TARQUINIA – Nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Tarquinia, Sabato 27 Ottobre 2018 (ore 16,00) “Guinness World Records – Storia di un Record Mondiale – The most BhutJolokia chilli peppers eaten in two minutes”. Cerimonia di consegna del titolo (certificato) ufficiale al campione Giancarlo “Jack Pepper” Gasparotto.

The most Bhut Jolokia chilli peppers eaten in two minutes is 146.27 grams (5.15 oz), achieved by Giancarlo Gasparotto (Italy), in Tarquinia, Italy, on 04 February 2018. This record was attempted during the ArgenPic Chilli Pepper Festival.

La consegna avverrà Sabato 27 Ottobre prossimo (ore 16.00) presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia, la stessa dove il 4 febbraio scorso è stato posto il suggello all’impresa del campione brianzolo nativo di Isernia. A riceverlo saranno le autorità comunali ed i rappresentanti di tutti gli enti, organizzazioni ed associazioni che hanno collaborato all’attuazione dei tentativi culminati con successo nell’ambito della Festa del Peperoncino ArgenPic organizzata dall’Associazione Borgo dell’Argento (Delegazione dell’Accademia Italiana del Peperoncino) in collaborazione con l’Associazione Culturale Oltrepensiero.

La cerimonia, ad ingresso libero, patrocinata dal Comune di Tarquinia riserverà piacevoli sorprese per Jack Pepper e tutti i presenti.

Annunciata la presenza, tra gli altri, della Banda Giacomo Setacciali del Comune di Tarquinia che accoglierà il campione; i ballerini Sara Tofi e Giorgio Venturini competitori classe internazionale danze standard campioni regionali 2016/2017 semifinalisti ai campionati italiani 2017 e attualmente rappresentanti italiani nelle competizioni internazionali, si esibiranno in un piccantissimo Tango; Dario De Rosa della Associazione Pepperfriends che parlerà della storia e delle caratteristiche dei “Naga” a cui appartiene il Bhut Jolokia; Antonio Bartalotta presidente di Ipse-Dixit delegazione romana dell’Accademia Italiana del Peperoncino, Arturo Rencricca campione italiano dei mangiatori di peperoncino e primo classificato al Chilli Eating Contest la gara mondiale di mangiatori di peperoncino organizzata a Silverstone in occasione del Gran premio di Formula Uno; i testimoni ed i cronometristi dei due tentativi.

Giulio Carra

Festa del Peperoncino ArgenPic