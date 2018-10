Terni, Le “Terre di San Valentino” in mostra permanente alla Camera di Commercio

NewTuscia – TERNI – Le “Terre di San Valentino”, marchio di promozione del territorio ternano e del suo comprensorio finiscono su tela. Quatto grandi pannelli per una lunghezza complessiva di 8 metri, da oggi, campeggiano sulle pareti del palazzo della Camera di Commercio di Terni nella sede anni Trenta in Largo Don Minzoni. Questo pomeriggio in una cerimonia pubblica alla presenza dell’intero Consiglio dell’Ente camerale sono state donate le “Terre di San Valentino” dall’Associazione culturale “Incontri Terni Arte” diretta dal maestro Sandro Bini al Presidente Giuseppe Flamini che, sinceramente emozionato, ha ringraziato gli artisti presenti <<Sono onorato di ricevere in dono queste significative opere pittoriche di artisti del nostro territorio e di esporle nella sede della Camera di commercio di Terni per arricchire il patrimonio di oltre 50 opere d’arte, affinchè tutti i nostri concittadini e i visitatori, possano apprezzarne il valore nello storico palazzo Camerale>>.

I pannelli rappresentano luoghi simbolo della città di Terni e del suo comprensorio, delle sue bellezze artistiche e naturalistiche tra cui la Cascata delle Marmore, la Basilica di San Valentino e l’Arco di San Damiano a Carsulae.

“Eravamo in contatto anche con altre realtà per la donazione dei pannelli – racconta Sandro Bini, artista molto noto in città con alle spalle diverse esposizioni anche all’estero – ma donarli ad un Ente di promozione del territorio come la Camera di Commercio ci è sembrato la scelta migliore, proprio perché con le tele volevamo omaggiare le nostre terre, gli scorci più belli e importanti delle Terre di San Valentino”.

Tutte le opere sono state realizzate in occasione della manifestazione “Terni On”, che si è svolta il 28 e il 29 settembre scorsi, da artisti dell’Associazione “Incontri Terni Arte”, realtà impegnata nella formazione estetica di appassionati cultori delle arti visive presso cui è attiva una vera e propria scuola di pittura. Hanno contribuito alle opere: Giancarlo Nichelini, Catia Cervini, Chiara Caselli, Anita Sideri, Vania Camilluzzi, Ilaria Masucci, Rita Cesi, Monica Tucci, Luisa Fagioli, Gianfranca di Pietro Paolo.