Serie B, continua il caos

NewTuscia – I disagi in serie B non sono finiti, nelle ultime ore sono circolate voci di un possibile blocco del campionato e il ricorso della Lega al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio.

Alle 14.30 di oggi l’incontro con i club di serie B ed è tutto riposto nelle mani della FIGC.

Dalla Lega Pro il segretario generale Francesco Ghirelli comunica che per quanto riguarda la serie C non ci sono in programma sospensioni nella nona giornatae che la Lega si atterrà alle disposizioni della FIGC e in caso “i tempi non consentissero una programmazione definitiva delle gare delle società che aspirano ad essere ripescate o riammesse in serie B, le stesse verranno rinviate”.