PAGINEaCOLORI 2018 pronto al via: ecco i protagonisti della Mostra

NewTuscia – TARQUINIA – Non c’è mai niente che accade per caso al Festival PAGINEaCOLORI. Sono nodi, intrecci, fili che si legano uno all’altro e si svelano all’improvviso. La notte, il buio, il tema di questa edizione rappresenta più di tutto la possibilità della luce, di illuminare con una stella un angolo buio, sconosciuto, nuovo. Dove c’è tutto da scoprire e da restare lì fermi, ad ammirare.

Quest’anno di sorprese ne abbiamo avute tante, gli illustratori e gli autori in Mostra sembrano davvero un cielo stellato, fermatevi e meravigliatevi con noi. Ecco gli illustratori in Mostra a PAGINEaCOLORI 2018 Buio di blu…i libri della notte, in ordine rigorosamente casuale:

Giulia Pintus, Mal di paura, Edizioni Corsare; Valeria Valenza, Il sole con il singhiozzo, Zoolibri; AntonGionata Ferrari, Accendi la notte, Gallucci; Lucia Scuderi, Una sorpresa nel buio, Fatatrac; The Fan Brothers, Il giardiniere notturno, Gallucci; Gabriel Alborozo, Una lucciola per lanterna, Sinnos; Mattias De Leeuw, La notte del circo, Sinnos; Mariana Ruiz Johnson, Mentre tu dormi, Carthusia; Roger Olmos, Lucia, Logos/ CBM; Giorgia Atzeni, Luci, Edizioni Corsare; Mara Cerri, La pantera sotto il letto, Orecchio Acerbo; Dale Blankenaar, C’è un rinofante sopra il tetto!, Lupoguido.

Evento speciale di quest’anno la collaborazione con CBM, la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei Paesi del Sud del mondo, che con Logos ha prodotto il libro LUCIA. Una sezione speciale della Mostra sarà dedicata a LUCIA di Roger Olmos e ospiterà tutte le tavole del libro, con l’autore che incontrerà gli spettatori del Festival domenica 28 ottobre alle 16,00. Il programma prevede ancora una giornata speciale dedicata a CBM lunedì 29 ottobre. Il pomeriggio, alle 17,00, presentazione di CBM Italia in Biblioteca, con Laura Salerno e Valentina Simioli. Alle 21,00 la visione di “Un albero indiano” film di Silvio Soldini girato nella scuola inclusiva di Shilong in India presso il Cinema Etrusco.

Anche quest’anno due illustratrici in Mostra saranno presenti ai laboratori della domenica: Paola Formica domenica 11 Novembre e Valeria Valenza domenica 18 Novembre. Una menzione speciale per il libro vincitore del Silent Book Contest 2015, Mentre tu dormi, di Mariana Ruiz Johnson ed edito da Carthusia, che ci ha regalato le splendide immagini per la copertina e il manifesto.

Ancora una stella… il Festival PAGINEaCOLORI porta per la prima volta in Italia The Fan Brothers, con il bellissimo libro Il Giardiniere notturno, edito da Gallucci. Siamo pronti, il cielo è stellato, entrate nella notte insieme a noi!

PAGINEaCOLORI 2018 Buio di blu… I libri nella Notte…

Direzione artistica: Roberta Angeletti

www.pagineacolori.it <under construction>

https://festivalpagineacolori.wordpress.com

Facebook PagineaColoriFestival

Instagram @festivalpagineacolori