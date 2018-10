Battistoni in merito alla proposta del Parlamento europeo sulla direttiva contro le pratiche commerciali sleali

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “È appena arrivata l’approvazione da parte dell’assemblea plenaria del Parlamento europeo della proposta di direttiva che combatte le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. A seguito delle numerose richieste di agricoltori, cooperative agroalimentari ed consumatori di tutta europa, arriva il primo passo per colmare la lacuna normativa europea presente sul tema.

A breve questo testo verrà esaminato dalla commissione agricoltura del Senato, per definirne i metodi più efficaci di recepimento capaci di stabilire regole e procedure in grado di garantire una catena di approvvigionamento alimentare più equa, più trasparente e più sostenibile in tutta Europa. Presidiare questo tema è uno degli impegni principali di Forza Italia, per garantire a tutti gli attori della filiera agroalimentare, dall’agricoltore al consumatore, più sicurezza”.

Senatore Francesco Battistoni