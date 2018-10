Amelia, domani a Teatro Sociale presidente Europarlamento Tajani riceverà Premio Barbarossa

NewTuscia – AMELIA – Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sarà domani in città ospite dell’amministrazione comunale e di Ameria Festival. Lo rendono noto. Il presidente Tajani, rendono noto il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, e il presidente della Società teatrale, Riccardo Romagnoli, riceverà il Premio Barbarossa 2018. A consegnarlo il giornalista Rai Marco Frittella che condurrà la serata. Tajani assisterà anche al concerto in programma alle 20 e 30 al Teatro Sociale dove l’Orchestra Sinfonica Europa Musica e l’Istituzione Corale Romana, diretti da Renzo Renzi, si esibiranno in sinfonie dedicate alla grande musica sacra francese, con la partecipazione di illustri solisti. Nel corso della serata ad Antonio Tajani sarà consegnato

Istituito dalla Società teatrale, dal 1995 il Premio Barbarossa viene annualmente assegnato per onorare coloro che, nei campi dell’arte, della scienza, dello spettacolo e del giornalismo, abbiano dato lustro ai valori della tradizione civile e culturale in Italia e nel mondo.

Il nome deriva dalla presenza nel Teatro Sociale del prezioso dipinto di Domenico Bruschi, raffigurante l’assedio di Amelia da parte di Federico I Barbarossa, ma vuole anche essere un omaggio alla grandiosa visione politica e culturale che la dinastia Sveva intese realizzare nel mondo occidentale, privilegiando e diffondendo la civiltà, le tradizioni e la nascente lingua del nostro Paese. La Giuria è presieduta ogni anno da una diversa personalità della cultura, della scienza, dell’arte o del giornalismo. Gli altri componenti sono il presidente della Società Teatrale e il direttore artistico dell’Ameria Festival.

Il programma di Ameria Festival proseguirà poi sabato 27 ottobre, sempre al Teatro Sociale alle 20 e 30, con la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta da Massimo Martinelli, che terrà il concerto di chiusura, con musiche di Rossini, Verdi, Puccini, Miller, Elgar e Morricone.