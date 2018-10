Vasanello. Centro di aggregazione ad Amatrice un bus per assistere all’inaugurazione

NewTuscia – VASANELLO – Vasanello-Amatrice, la solidarietà si concretizza nel centro di aggregazione.

Subito dopo i tragici eventi che hanno martoriato il paese in provincia di Rieti, a Vasanello, Soriano e Bassano in Teverina è partita una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto.

La macchina dei soccorsi, coordinata dall’azione impeccabile della Protezione Civile di Vasanello, è stata finalizzata, come da espressa richiesta dei cittadini di Amatrice, alla realizzazione di un centro aggregativo all’interno della zona rossa.

L’esplicito obiettivo è stato quello di ripristinare, piano piano, anche le relazioni sociali, l’incontro tra le persone, la socializzazione.

La cerimonia di consegna del centro, di ampiezza di circa 60 mq, superate le varie difficoltà burocratiche, si terrà domenica 11 novembre alle 11.

In occasione dell’evento si sta organizzando un pulmman con partenza da Vasanello.

I partecipanti assisteranno al taglio del nastro cui seguirà un pranzo insieme alla popolazione di Amatrice.

Per adesioni è possibile contattare, entro fine mese, il presidente dell’associazione Royal Wolf Ranger di Vasanello, Luigi Petrucci al 328-0343479.

Comune di Vasanello