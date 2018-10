Straniero accoltellato in strada

NewTuscia – LATINA – (LAZIO TG) – Un giovane straniero, tunisino, ieri pomeriggio, è stato accoltellato in più punti del corpo, ad una fermata dell’autobus, a poco distanza dal centro cittadino di Latina, in via Romagnoli.

Il giovane è stato colpito durante una rissa tra stranieri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, i sanitari lo hanno medicato e gli hanno applicato dei punti di sutura sulle ferite, all’addome ed al torace, e due squadre della volante. Il ragazzo non aveva documenti con sé, e non è stato possibile identificarlo

. Sul caso, sta indagando la polizia di Stato di Latina, per cercare di campire come sono andati i fatti. Il ragazzo trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Goretti” di Latina, ha raccontato di essere stato ferito da altre due persone nordafricane.