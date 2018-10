Pd Ladispoli: “Da più di due mesi guaste le casette dell’acqua di via Trapani e dell’area verde”

NewTuscia – LADISPOLI – Nonostante i cartelli appesi dalla Flavia parlino di chiusura per “manutenzione”, da più di due mesi sono fuori uso la casetta dell’acqua di via Trapani e quella situata nell’area verde confinante con viale Mediterraneo.

Lo scorso 4 ottobre il Consigliere Marco Pierini, a riguardo della problematica, sollevata inoltre da molti cittadini delle zone interessate dal disservizio, procedeva a protocollare un’apposita interrogazione, accompagnata dalla richiesta di risolvere il problema al più presto possibile, all’Amministrazione Comunale la quale, per voce del Sindaco Grado, rispondeva il successivo 8 ottobre affermando che le due casette dell’acqua erano fuori servizio in quanto oggetto di normale manutenzione a riguardo e promettendo il loro ripristino al più presto possibile.

Trascorsi altri 15 giorni dalla data di risposta del Sindaco alla sollecitazione formulata dal Consigliere però, per un totale complessivo di oltre due mesi come detto in apertura, ad oggi, i due punti di erogazione pubblica dell’acqua disattivati non sono stati ancora riattivati.

Giunti a maturazione completa delle tempistiche, a questo punto in materia di “normale manutenzione” ci domandiamo se il Primo Cittadino rispondeva al quesito in piena coscienza di ciò che affermava, oppure è cosa normale da parte della società municipalizzata tenere chiuse per manutenzione per oltre due mesi due casette dell’acqua. Riflessioni necessarie ed esternazioni obbligatorie in quanto se fosse confermata la seconda ipotesi si renderebbe ulteriormente necessario ed urgente rivedere anche il modo stesso di operare della Flavia e del suo management.

Dunque, al fine di evitare ulteriori, incredibili e a nostro avviso inspiegabili ritardi, responsabili del bene cittadino, riteniamo opportuno riprendere l’argomento e sollecitare ulteriormente e con maggior vigore e convinzione, anche in questa occasione, l’Amministrazione Comunale affinché permetta al più presto di riattivare un servizio di grande utilità per i cittadini di Ladispoli e parallelamente continuare così anche a sostenere la battaglia contro la plastica anche nel nostro territorio.

Circolo PD Ladispoli

Gruppo Consiliare PD Ladispoli