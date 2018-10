Marziani a Fieracavalli Verona. Il civitonico è tra i protagonisti più attesi

NewTuscia – VERONA – Scatta domani la 120 edizione di Fieracavalli Verona. Da giovedì a domenica, quattro intense giornate dedicate all’imperdibile appuntamento italiano con l’élite mondiale dell’equitazione, tappa obbligata per i veterani del salto ostacoli che puntano al successo nella diciottesima edizione della Longines FEI Jumping World Cup™.

Alcuni numeri del CSI5* Jumping Verona: 7 categorie compongono il programma sportivo, interessante il montepremi dell’intera manifestazione 415 mila euro, dei quali 190 mila per il Gran Premio di domenica, 17 le nazioni presenti (Australia, Austria, Belgio, Brasile, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera e Usa), 129 cavalli e 50 tra cavalieri e amazzoni.

Al via sette dei primi dieci cavalieri del ranking FEI: Harrie Smoldes, Steve Guerdat, Henrik Von Eckermann, Marcus Ehning, Daniel Deusser, Peder Fredricson, Martin Fuchs, Kevin Staut. Attesissimo il binomio vincitore dell’oro ai campionati del mondo a Tryon 2018 composto da Simone Blum in sella al suo formidabile cavallo DSP Alice.

Una folta rappresentanza azzurra scenderà in campo a difesa del tricolore ben 18 atleti, 16 cavalieri e 2 amazzoni. Piergiorgio Bucci, Bruno Chimirri, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Gianni Govoni, Luca Marziani, Paolo Paini, Riccardo Pisani, Lucia Vizzini e Alberto Zorzi sono i convocati dal c.t. Duccio Bartalucci per il Gran Premio.

Da domani a domenica in scena una nuova competizione nazionale, il Gran Premio 120×120, ideata ad hoc per celebrare i 120 anni di Fieracavalli. A Verona gareggeranno 120 binomi (40 per ciascuna delle tre categorie previste) qualificati per questa finale dopo sette tappe disputate nel corso della stagione. I concorrenti italiani del “120 x 120 Gran Premio Fieracavalli” – 5 ragazzi e 5 ragazze – provengono da 5 circoli ippici romani e rappresentano una fascia d’età che va dai 12 ai 21 anni. Romano il più piccolo atleta in assoluto tra i 120 partenti: è Gian Bautista Cano che, dall’alto dei suoi 12 anni, non solo ha rappresentato l’Italia ai Campionati Europei Children, ma salta già le gare di 1 metro e 45, sfidando senza timore gli avversari senior.

L’aviere della Tuscia, Luca Marziani, dopo un’intensa stagione agonistica che parla di 6 percorsi netti in Nations Cup culminata con la partecipazione ai Campionati del Mondo, passando per la vittoria in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena, commenta così il nuovo progetto della fiera scaligera: “Era il mio sogno da bambino, quello di poter condividere il campo con i grandi campioni e lo sarebbe anche adesso, se fossi stato un amatore senior. Credo che Fieracavalli abbia centrato il punto con questo inedito evento. Loro faranno il tifo per noi e noi per loro”.

Fieracavalli riserva ai quattro giorni di jumping Verona il 40% della superficie del quartiere fieristico. Teatro della manifestazione il padiglione 8 con 6.000 posti. Al padiglione 7 il campo prova accessibile a tutti e un’area commerciale con gli stand di prestigiose aziende di settore.

STEFANO MARIGLIANI