Francigena Ultramarathon, l’accoglienza ad hoc del Museo del Fiore di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – In occasione del weekend dedicato alla Francigena Ultra Marathon il useo della Città civico e diocesano di Acquapendente si prepara ad accogliere i maratoneti con un viaggio molto particolare che vede come protagonista la Via Francigena ma percorsa in un modo tutto nuovo e, perché no, anche divertente. E’ un ottimo modo per rilassarsi dopo la camminata e approfondire le conoscenze su questa antichissima strada, alle quali è stato dedicato un intero piano della struttura.

Il weekend è dedicato anche ai più piccoli, per far scoprire loro la Via Francigena e le curiosità che riguardano le città principali che ne scandiscono il percorso. Percorreremo insieme i 1.700 km trasformandoci in veri e propri pellegrini attraverso un gioco a tappe divertente e coinvolgente, si dovranno superare vari tipi di prove per poter proseguire…ci si dovrà guadagnare l’arrivo a Roma proprio come facevano gli antichi viaggiatori.

Il programma di domenica 28 ottobre prevede l’appuntamento per i più piccoli alle ore 10.30 per trasformarsi in “Pellegrini per un giorno”. Gli adulti invece possono venirci a trovare dalle ore 15:00 alle 18:00 per una visita libera alle sale del Museo, mentre per chi volesse usufruire di una visita guidata, è possibile prenotarla dalle 17:00-18:00.

Al gioco possono partecipare sia adulti che bambini, al costo di €4, mentre la visita guidata potrà essere prenotata al costo di €3.

Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotarsi entro il giorno prima dell’evento contattando la Coop. L’Ape Regina allo 0763-730065 oppure al Numero Verde gratuito del Centro Visite del comune di Acquapendente 800 411834 (interno zero) oppure inviando un sms WhatsApp al 388-8568841 o una mail ad eventi@laperegina.it.