Ernia della parete addominale, sabato 27 alla Cittadella della salute open day e viste gratuite

NewTuscia – VITERBO – Sabato 27 ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, i medici dell’unità operativa di Chirurgia generale oncologica dell’ospedale Belcolle, diretta da Raffaele Macarone Palmieri, saranno a disposizione dei cittadini della Tuscia per un open day, con visite gratuite, per la prevenzione e per la diagnosi precoce dell’ernia della parete addominale.

La giornata di sensibilizzazione e di informazione è organizzata dalle associazioni Lega italiana per la lotta contro i tumori di Viterbo, Lilt, e per le malattie dell’apparto digerente, Amad, in collaborazione con i professionisti del reparto viterbese.

“Le ernie della parete addominale anteriore – spiega Macarone Palmieri – sono situazioni patologiche in cui un viscere o il grasso del grembiule omentale fuoriesce dalla sua sede naturale, sfruttando la debolezza della parete muscolare dell’addome e passando attraverso una ‘porta’ naturale, come l’ombelico o il canale inguinale, o attraverso la sutura della parete addominale eseguita per un altro precedente intervento (laparocele). Le ernie della parete addominale sono molto frequenti: il 5% della popolazione nel corso della vita presenta un’ernia addominale. Ogni anno in Italia vengono praticati più di 100mila interventi per ernia”.

I fattori di rischio possono essere diversi: dall’obesità al fumo, fino alla bronchite cronica. E, poi, ancora: l’età, l’attività lavorativa pesante, i traumi e gli forzi della parete addominale, le gravidanze multiple.

“Per la diagnosi – prosegue Macarone Palmieri – è necessaria la visita medica per rispondere ai seguenti quesiti: l’ernia c’è? È complicata? Deve essere operata subito? In casi particolari può essere utile, per la conferma diagnostica, l’esecuzione di una ecografia o di una Tomografia assiale computerizzata (Tac). La risoluzione della patologia erniaria è possibile soltanto con un intervento chirurgico. Il trattamento deve essere concordato con il paziente in base all’urgenza e alle esigenze personali. Le ernie di piccole dimensioni (inguinali, femorali, ombelicali, epigastriche, piccoli laparoceli) possono essere corrette in anestesia locale in day surgery, cioè con ricovero di qualche ora e dimissione in giornata. Le ernie complicate, o di grandi dimensioni, necessitano di anestesia generale o spinale e di almeno una notte di ricovero”.

Oltre alla visita gratuita, i chirurghi di Belcolle si impegneranno a informare i cittadini circa i sintomi e le possibili complicanze delle ernie della parete addominali, e sui percorsi di presa in carico, con le indicazioni chirurgiche e la metodologia di intervento praticata nella struttura ospedaliera viterbese.

È possibile prenotare la visita gratuita chiamando il numero telefonico 3482504168, tutti i giorni, fino a venerdì 26 ottobre, dalle ore 10 alle 13.