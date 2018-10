Coppa Italia. Viterbese-Ternana, tutto sui biglietti

NewTuscia – VITERBO – L’A.S. Viterbese Castrense comunica che da domani 24 ottobre 2018 sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara di Coppa Italia contro la Ternana Calcio, che verrà disputata il 31 ottobre alle ore 20:30 presso lo Stadio Enrico Rocchi.

Nella giornata di mercoledì 24 e di giovedì 25 ottobre sarà possibile acquistare i tagliandi con diritto di prelazione per gli abbonati per riscattare il proprio posto presso la segreteria dello stadio, con in gresso ubicato in via Newman snc (la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.30). Da venerdì 26, invece, aprirà la libera vendita presso la segreteria dello stadio e presso la Tabaccheria della Palazzina di Casti Claudia (situata in Via della Palazzina 123 a Viterbo – Tel. 0761307328).

I biglietti per il settore ospiti (costo €. 10,00 oltre il diritto di prevendita) potranno essere acquistati on line sul sito www.go2.it. Per decisione dell’Osservatorio del

Viminale, i tifosi ospiti potranno acquistare esclusivamente i tagliandi del settore “Curva Ospiti”.

Di seguito i prezzi dei titoli di ingresso in ogni settore dello stadio “Enrico Rocchi”:

• TRIBUNA VIP INTERO: euro 30,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA VIP RIDOTTO DONNE: euro 15,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA INTERO: euro 20,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA RIDOTTO DONNE: euro 10,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA RIDOTTO UNDER 14: euro 5,00 + diritto di prevendita

• CURVA INTERO: euro 10,00 + diritto di prevendita

• CURVA RIDOTTO DONNE: euro 5,00 + diritto di prevendita

• CURVA RIDOTTO UNDER 14: euro 3,00 + diritto di prevendita

A.S. VITERBESE CASTRENSE Srl – VIA DELLA PALAZZINA, SNC – 01100 VITERBOP.

IVA: 02120770561 – TEL. 0761.1762801/FAX 0761.1871026

• CURVA OSPITI INTERO: euro 10,00 + diritto di prevendita

RICORDIAMO INOLTRE CHE IL GIORNO DELLA GARA LA BIGLIETTERIA PER IL SETTORE OSPITI NON SARA’ APERTA.