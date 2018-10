Volley: Successi interni per le squadre regionali Vbc

NewTuscia – ROMA – Entrambe vincenti in casa le squadre Vbc impegnate nel week-end nei campionati regionali.

Le prime a scendere in campo sono state le ragazze della serie D che, confermando quanto di buono fatto vedere la settimana prima, superano con un netto 3/0 le terribili ragazzine, tutte under 14, della Volleyrò Casal De’ Pazzi Roma. 25/14, 25/14 e 25/21 i parziali con capitan Elena Catalani e compagne sempre a dettare i tempi di gioco.

Grazie a questa vittoria le ragazze di Francesco Rita sono ora quinte in classifica ad un solo punto dalla vetta. Prossimo incontro, domenica 28 alle ore 16 in trasferta contro le romane della Emmeciquadro.

Può sorridere, e a ragione, coach Francesco Gori per la bella vittoria, e la convincente prestazione, delle sue ragazze della serie C.

Impegnate domenica sera contro Marconi Stella, capitan Francesca Moretti e compagne mettono in campo tutta la loro superiore classe e, di fronte a spalti gremitissimi, superano in tutta tranquillità le romane. 25/16, 25/16 e 25/11 i parziali.

Sabato prossimo la serie C sarà impegnata a Roma contro VolleySport.