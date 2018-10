“The Barber Bros. & Friends – A Comedy Improv Show”

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Vicolo Cechov, la scuola nazionale di improvvisazione teatrale con sedi a Civitavecchia e a Montegiorgio (Fm) presenta: “The Barber Bros. & Friends – A Comedy Impr ov Show”. Il trio di improvvisatori che ha fatto impazzire tutti i teatri italiani arriva in città per regalare uno show imprevedibile e completamente improvvisato.

Una “reunion” senza precedenti in cui il pubblico sarà l’assoluto protagonista della serata e sarà chiamato a proporre spunti, parole ed emozioni che gli attori in scena useranno per costruire le loro storie dal nulla, davanti ai loro occhi. Sul palco gli attori e improvvisatori Roberto Rotondo, Fabio Astolfi e Fabrizio Aloisi avranno come special guest Monia Cappello e il maestro Fabio D’Onofrio.

L’appuntamento è per sabato 27 ottobre alle ore 21:00 presso il Complesso Monumentale San Sisto (sala grande) in Via Tirrenia; l’ingresso è gratuito. Lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Solidarietà e Cultura con la collaborazione del Comune di Montalto di Castro.