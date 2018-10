Ragazza di Cisterna ritrovata morta a Roma: drogata e violentata da un branco

NewTUSCIA – ROMA – Drogata e violentata da un branco. E’ stata questa la tragica fine di Desiree, la 16enne di Cisterna, trovata morta nella notte tra venerdì e sabato in un palazzo abbandonato in via dei Lucani a San Lorenzo.

La conferma arriva dall’autopsia che ha confermato la presenza nel sangue di droga e segni evidenti di uno stupro di gruppo. Gli investigatori della mobile stanno raccogliendo alcune testimonianze tra cui quella di un senegalese che ha raccontato di avere assistito agli abusi.

Fonte: LAZIO TG