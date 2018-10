Il punto sull’ottava giornata di eccellenza girone A

NewTuscia – VITERBO – Si porta in vetta solitaria il T. Florida (17 punti) che sul proprio campo travolge agevolmente 5-1 l’ A. Casal Barriera (7). La Valle Del Tevere (16) sale in seconda posizione corsara a Montalto (7). Partita stregata per i maremmani che non hanno affatto demeritato, ma ha vinto la maggiore esperienza degli ospiti, ora però i tirrenici hanno un calendario un po’ più facile. Rallenta l’ Astrea (15) che sorprendentemente tra le mura amiche si fa imporre un 2-2 dal fanalino di coda Villalba (6).

L’ Eretum Monterotondo (14) sul suo domicilio batte 2-1 l’ Atletico Vescovio (6). Travolgente affermazione interna 5-0 per il Montespaccato (14) sul malcapitato Real Monterotondo Scalo (14). La SP Genzano (14) davanti ai propri tifosi asfalta 5-0 l’ Alams Roma (8). Bel pari 2-2 tra Campus Eur (8) e Unipomezia (12). Sale il Ronciglione United (11) che in casa supera 1-0 il Cynthia (11), così gli uomini guidati da mister Alessandro Oroni, e guidati dalle reti di Rodolfo Moronti guadagnano altri punti preziosi in ottica salvezza. Continua il periodo negativo per il Civitavecchia (8) travolto 6-1 sul campo della C. Palombara (8)