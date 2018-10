Parrano, iniziate oggi attività sportive Uisp

NewTuscia – PARRANO – Sono partite oggi le attività sportive della Casa del Popolo. A darne notizia è il sindaco, Valentino Filippetti, che ricorda come il programma sia stato organizzato e promosso dalla Uisp in collaborazione con le associazioni locali e con numerosi volontari che supportano l’iniziativa. Oggi avrà inizio il corso di judo per bambini e ragazzi mentre il 25 ottobre prenderanno avvio le attività fisiche adattate.

“L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Filippetti – sostiene con il patrocinio entrambe le iniziative e ringrazia il comitato Orvieto-Medio Tevere dell’Uisp che ha deciso di investire e di impegnarsi nel nostro paese”. Nei giorni scorsi si è anche definita e programmata una gara podistica agonistica che si svolgerà a fine giugno del prossimo anno e che permetterà agli amanti della corsa di toccare i punti più belli e affascinanti del territorio.