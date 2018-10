Miss Mondo Lazio, prima tappa di Fiano Romano a Elisa Patrizi

NewTuscia – FIANO ROMANO – Elisa Patrizi, 17 anni di Roma, è la prima vincitrice di Miss Mondo Lazio edizione 2018/2019 ed accede direttamente alla finale del Lazio. Il concorso di bellezza più famoso al mondo, quest’anno affidato per il Lazio agli esclusivisti regionali Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini, rispettivamente già stilista ufficiale di Miss Mondo Italia e coreografo e ballerino professionista, è partito dmenica dall’Infinito Dancing di Fiano Romano.

Dopo una giornata intera di prove, iniziata intorno alle 10, le 29 ragazze in gara, seguite da Maurizio Serafini per le coreografie dei balletti e da Erasmo Fiorentino per le prove dei vestiti, hanno sfilato davanti ad un pubblico che ha fatto registrare sold out la tappa di Fiano Romano.

Alla fine ha vinto Elisa Patrizi, mis

s romana che ha per passione l’attività sportiva ma sogna di fare il medico: “Quando mi hanno detto che avevo vinto davvero non ci credevo – dice Elisa appena dopo l’incoronazione a vincitrice -. Faccio molto sport ma tra i miei sogni di vita c’è quello di fare il medico. Anche lo spettacolo rientra nei miei obiettivi ma vedremo in futuro”.

Il successo della prima tappa di Miss Mondo Lazio è derivato, in sinergia con la mission di Miss Mondo Italia, dal talento delle miss in gara che, oltre ad essere belle, esprimono grandi capacità sportive ed artistiche. Da qui le altre fasce assegnate: Beach, Model, Sport e Talent e Web.

La fascia Web è andata a Giulia Trabocchini (17 anni di Aprilia), la Beach è andata a Valentina Falchi (16 anni di Marino), quella Talent a Sara Farinato (21 anni di Pomezia), la Model a Francesca Antinori (22 anni di Roma) e la Sport a Camilla Cerrone (16 anni di Roma).

Dietro Elisa Patrizi si sono classificate: Federica Salzano (17 anni di Anzio), Francesca Antinori (22 anni di Roma) ed Arianna Adiletta (24 anni di Capena).

Il mattatore della serata è stato il cantante ed imitatore Francesco Capodacqua, proveniente direttamente da Amici di Maria De Filippi.

A presiedere la giuria ci ha pensato l’attore ed artista Antonio Cantafora, della Twentieth Century Fox, che ha lodato la bellezza e bravura delle miss: “Sono delle ragazze complete – ha detto Cantafora – che mediante il concorso di Miss Mondo riusciranno a maturare ancora di più le loro esperienze per arrivare a raggiungere i loro sogni di vita”.

Gli altri membri della giuria sono stati: Paula Mikulasova (cantante e compositrice), Francesco Capodacqua (show man) , Sonia Felici (delegata del gruppo Vitality’s), Sergio Castellanos Jesus Lara (speaker radiofonico in Messico) ed Irene Centi (commissario federale nazionale sportivo).

La parte dedicata all’assegnazione della fascia Spor t è stata, invece, coordinata da Irene Centi, ufficiale di gara federale.

Raggianti i due esclusivisti regionali Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini: “Il lavoro è stato davvero tanto e impegnativo – dicono gli organizzatori di Miss Mondo Lazio – ma siamo fieri del risultato che abbiamo ottenuto sia in termini qualitativi che quantitativi. In un solo giorno di prove le ragazze sono riuscite a rappresentare splendidamente le coreografie che gli abbiamo proposto. Hanno indossato in modo impeccabile sia i vestiti eleganti, che l’uscita in costume e casual. Certamente miglioreremo ma siamo anche consapevoli che la direzione intrapresa è quella giusta. Insieme allo spettacolo, inoltre, siamo contenti di avere annunciato la raccolta fondi per dotare l’ospedale Bambin Gesù di Roma di un macchinario utile per l’attività della struttura sanitaria”.

Domenica 18 novembre, inoltre, presso l’Atelier della danza di Raffaele Paganini, in Circonvallazione 107 a Roma, a partire dalle ore 15, ci sarà il casting ufficiale per il Lazio e selezioni per la fascia Talent.

Saranno in Commissione: Raffaele Paganini, Luigi Martelletta, Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini.

Sponsor di Miss Mondo Lazio sono: D’Egidio, Dance Dance, L’antico Porto(sponsor provinciali); i due Partner regionali Erasmo Fiorentino Couture di Poggio Mirteto e Crema e L’Atelier della danza di Raffaele Paganini); quindi i partner ufficiali di Miss Mondo Italia: Vitality’s, 2BeKini,

Gil Cagnè, Agricola, Caroli Hotels, Alpak.