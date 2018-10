NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Domenica 21 ottobre si è conclusa l’edizione 2018 del “Francigena Musica – I Grandi Maestri In Cammino Sulla Via Del Pellegrino” con la rassegna: “In Viaggio con Mozart”, a rievocazione del suo passaggio sulla via Francigena nell’aprile del 1770 verso la Capitale .

Il 7 aprile, data in cui si presume che i Mozart abbiano pernottato nella cittadina di Acquapendente, ha avuto luogo il primo concerto nella chiesa di S. Francesco, momento musicale che si è replicato lungo le tappe della Francigena a San Lorenzo Nuovo a Bolsena ed a Viterbo dove il Maestro rese omaggio alle spoglie di Santa Rosa per poi giungere alla meta : Roma ….. la città eterna.

Il Coro Francigena accompagnato all’organo dal M° Luca Purchiaroni ha animato, a Roma, presso la Basilica di San Pietro la Solenne Liturgia Presieduta dal Cardinal Angelo Comastri Arciprete della Basilica Vaticana con le note dell’ Ave Verum Corpus, mottetto composto dal Maestro Wolfgang Amadeus Mozart nel 1791 a pochi mesi dalla sua morte.

Presenti il Principe Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi e la conserte che sin dall’inizio della rassegna hanno supportato e creduto nel progetto . I ringraziamenti vanno anche a Don Enrico Castauro Parroco della Parrocchia del Santo Sepolcro ed Angelo Ghinassi Sindaco del Comune di Acquapendente a Sandro Polci Ideatore/Direttore del Festival Europeo delle Francigene “Collectiv Proget “. Grazie, alle Amministrazioni Comunali che hanno accolto il nostro progetto, ed all’Associazione culturale Arisa di Acquapendente che sin dalla sua nascita ha sempre promosso eventi culturali sulla via Francigena. Grazie, al coro Polifonico della Parrocchia del Santo Sepolcro in Acquapendente ed al coro Maria Santa Rosiello di San Lorenzo Nuovo che unitesi hanno dato vita al “Coro Francigena ” che egregiamente preparato dal Mezzosoprano Luisella Capoccia ha dato vita alla Musica mozartiana. Grazie ai Maestri musicisti che nel corso del viaggio hanno accompagnato, con la loro professionalità ed esperienza, il Francigena Musica 2018 . Grazie a tutti ed arrivederci al FRANCIGENA MUSICA 2019.