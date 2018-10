Giulio Potenza “pianista dal grande talento e bellezza espressiva” si esibirà sabato 27 ottobre presso Auditorium di S. Maria in Gradi dell’Università della Tuscia

NewTuscia – VITERBO – I primi concerti della XIV Stagione concertistica pubblica 2018-2019 dell’Università degli Studi della Tuscia, dopo l’esordio dedicato alla celebrazione della fine del Primo Conflitto Mondiale con la Banda musicale dei Carabinieri, sono scanditi da una successione di pianisti di diversa formazione musicale e di grande valore.

Dopo il giovanissimo Alessandro Simoni e la “pienamente matura” italo-argentina Martha Noguera, accolti con particolare fervore dagli ascoltatori, il trittico pianistico si completa (sabato 27 ottobre 2018, alle 18, nell’Auditorium di S. Maria in Gradi dell’Università della Tuscia), in modo eccellente, con Giulio Potenza, giovane ma già molto affermato in campo internazionale.

Vincitore di numerosi concorsi e considerato da Martha Argerich “pianista dal grande talento e bellezza espressiva”, ha tenuto concerti, anche in veste di solista con numerose orchestre, in prestigiose sale non soltanto europee. Nel recital del 27 ottobre prossimo, Giulio Potenza propone alcuni grandi compositori di varie culture musicali dei quali interpreta lavori più e meno noti ma di grande coinvolgimento.

Mi riferisco alla Piano Sonata 1.x.1905, in due movimenti (Presentimento; Morte) e a In the mists di Leóš Janáček, alle celeberrime Kinderszenen op. 15 di Robert Schumann, ai Vanished Days op. 57 n. 1 di Edvard Grieg, a Elegie op. 3 di Sergej Rachmaninov, per concludere con un altro autore russo, suo contemporaneo, Nikolai Medtner, del quale si potrà ascoltare la Sonata tragica op. 39 n. 5, impegnativa dal punto di vista tecnico ed espressivo.

Franco Carlo Ricci