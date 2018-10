Viterbese KO nell’amichevole contro l’Entella. Ora testa al campionato

di Valentino Cesarini

VITERBO – E’ stata l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato per la Viterbese, che al Rocchi è caduta 3 a 2 contro l’Entella, al termine di una bella gara. Una sfida fra due squadre “fantasma”. Se l’Entella sta attendendo la decisione per sapere se disputerà il campionato di Serie B o continuerà in Serie C (già ha giocato la prima gara il 17 settembre contro il Gozzano), la Viterbese del Patron Piero Camilli è in attesa di conoscere se nel prossimo week-end sarà di scena a Piacenza o a Catania.

Una situazione al limite del grottesco, anche se in sala stampa la società dell’Entella fa capire che se la prossima settimana non verrà presa la decisione della riammissione in B, non scenderà in campo nella trasferta contro il Piacenza, perché la società ligure si aspetta (e aspetterà novembre, come dichiarato dal Direttore Sportivo Matteo Superbi e dal tecnico Boscaglia) di giocare nel campionato cadetto.

Ma torniamo al calcio giocato, che manca a tutto l’ambiente Viterbese. L’amichevole, davanti a circa duecento persone, è stato un buon test per la squadra di mister Lopez. Non inganni la sconfitta, contro una squadra, che come ha dichiarato lo stesso tecnico viterbese “ha un organico da Serie B”. Basta vedere alcuni nomi, come il capitano Nizzetto, Eramo e Pellizzer.

Lopez parte con un 4-3-3 che a volte si trasforma in un 4-3-1-2 con Pacilli che si muove fra le linee a supporto di Polidori e Bismark. In cabina di regia c’è Damiani, con Palermo e Baldassin ai lati, mentre in difesa a protezione di Forte, spazio alla coppia Sini-Atanasov centrali con De Giorgi e De Vito sulle corsie laterali.

La gara è subito divertente con azioni da una parte e dall’altra. Al 23’ ecco il vantaggio degli ospiti con una rasoterra ad incrociare di Currarino che trafigge l’incolpevole Forte. Pochi secondi prima del goal ligure, la Viterbese aveva trovato la rete con Polidori al termine di una bellissima azione, ma l’assistente aveva alzato la bandierina per segnalare un fuorigioco dell’attaccante laziale. Prima del riposo gli ospiti hanno sfiorato il raddoppio con Diaw, ma la sua conclusione si è stampata sul palo.

Negli spogliatoi, Lopez ha lasciato Palermo e Bismark, gettando nella mischia Zerbin e Cenciarelli e pochi minuti dopo Baldassin, a botta sicura, ha pareggiato il conto dei legni. Con il passare dei minuti sono iniziate le tantissime sostituzioni da ambo le parti, cui l’attesissimo esordio di Andrea Saraniti, ristabilito dopo il problema fisico. De Giorgi al minuto 61’ svettava più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e ristabiliva la parità, anche se dieci minuti dopo, il neo entrato Icardi con un destro da dentro l’area riportava avanti l’Entella. Nel finale, è un tumulto di emozioni. A cinque minuti dalla fine, Polidori trovava il pari con un bellissimo gesto atletico, ma proprio all’inizio dell’ultimo giro di lancette, Ardizzone trovava il jolly del sabato regalando la vittoria all’Entella.

Una sconfitta, indolore per la Viterbese, che da lunedì inizierà a pensare (finalmente!) al campionato. Si attende solamente la decisione se sarà Piacenza o Catania. Difficile fare previsioni e calcoli, ma a questo punto la voglia di giocare gare che valgono tre punti è tantissima.