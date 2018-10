Marta, domani il nuovo spettacolo sulla Tradizione dell’improvvisazione Poetica

NewTuscia – MARTA – Domenica a Marta il lancio di questo nuovo spettacolo sulla Tradizione dell’improvvisazione Poetica. Andrà in scena per il Centro Anziani ma invitiamo i giovani a partecipare, i giovani ai quali piace improvvisare, con la musica che poi è Poesia.

Tutto incastonato in storie di vino e di Butteri, di fraschette martane e canaiola. e storie di poeti martani, da mezzetti al mitico Draghetto.

” I Poeti a Braccio alla Fraschetta” uno spettacolo di Pietro Benedetti con

Marco Betti poeta e naccherino da Figline FI

Michela Benedetti poetessa da Tyscania

Pietro Benedetti poeta da Tuscania

Pno Pontuali Organettista stornellatore da Bracciano. Vi aspettiamo in tanti all’oratorio “cittadella dell’amicizia ” alle ore 17 e ricordate Ottava Rima, stornelli, terzine, Saltarella e Canaiola!!!