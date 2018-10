Le Ants ricevono la visita di Frascati

NewTuscia – VITERBO – Primo match ufficiale della stagione sul parquet di casa per le Ants che, in questo sabato pomeriggio, ricevono la visita del Basket Frascati in una sfida valida per il terzo turno del campionato di serie B di basket femminile.

Il quintetto gialloblù, a riposo forzato nella prima giornata, ha esordito sconfiggendo fuori casa la Pallacanestro Roma e cerca il bis contro uno dei quintetti maggiormente accreditato per la vittoria finale nel campionato. Un’avversaria davvero tosta, capace di iniziare l’avventura con due convincenti vittorie nelle prime due giornate contro Bull Basket e Stella Azzurra Roma Nord: in panchina coach Frisciotti a dirigere un gruppo con due big come Eleonora Lascala, ex di questa sfida, e Marta Masoni, protagonista con le maglie delle Nazionali giovanili e con la casacca del Cras Taranto. Accanto a loro ci sono molte giovani interessanti per un organico con ricco di alternative ed ambizioni importanti, confermate dall’inizio di stagione.

In casa Ants la settimana è trascorsa senza particolari problemi e così coach Carlo Scaramuccia potrebbe avere a disposizione l’intero organico per questa gara: “Un match difficile – commenta il tecnico viterbese – che ci permetterà di capire bene a che punto siamo nel nostro processo di crescita. Non possiamo ovviamente essere al top, la forma migliore arriverà più avanti, ma affrontare un’avversaria di alto livello sarà uno stimolo in più a dare il massimo e a provare a continuare la striscia positiva di questa stagione”.

La palla a due della sfida tra Ants e Frascati è prevista per le ore 19 e a dirigere il match saranno i signori Alessandro Ottoveggio e Mattia Coda, entrambi di Roma. L’ingresso al PalaMalè è gratuito.