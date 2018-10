La Flaminia Civita Castellana ha ingaggiato l’attaccante Giovanni Abate

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Classe 1981, nato a Crotone, vanta una lunghissima esperienza con squadre di Lega Pro e Serie B; ha vestito anche le maglie prestigiose di Palermo, Avellino, Mantova, Siracusa, Brescia, Trapani e Francavilla. Oltre novanta i gol in carriera.

“ La rosa è stata integrata con un giocatore di esperienza – ha detto il diesse Gigi Coni -; siamo andati a rinforzare un reparto che era sotto dimensionato per gli impegni ravvicinati che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi”.

Il giocatore si è allenato già ieri con la sua nuova squadra.

“ Dopo diciassette stagioni scendo serie D – ha detto il neo acquisto della formazione civitonica – con le stesso entusiasmo di sempre. Sono rimasto felicemente colpito dal progetto che mi è stato presentato dalla società rossoblù. Ringrazio la società Viterbese e il tecnico Lopez per la disponibilità dimostrata nel darmi a possibilità di allenarmi con loro in questo periodo”.

Per la gara di mercoledì 24 ottobre, contro l’Avellino al Madami i tifosi rossoblù potranno acquistare i tagliandi presso la segreteria dello stadio in via Minio a partire da sabato ( 11.30- 12); lunedì e martedì dalla 16 alle 18.

La società Flaminia per andare incontro alle numerose richieste ha messo a disposizione 500 biglietti per tifosi biancoverdi che potranno essere acquistati ad Avellino presso Music Point, di via Colombo.