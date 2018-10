Al via l’attività di supporto didattico per gli studenti

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Ad ottobre tornano in biblioteca, per il quinto anno consecutivo, le attività di supporto didattico a favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado residenti nel Comune, un utile strumento di aiuto per approfondire gli argomenti trattati durante la consueta attività scolastica. Il programma rappresenta anche un’ottima occasione di aggregazione per i giovani studenti, che possono in tal modo occupare proficuamente le prime ore del pomeriggio.

L’iniziativa continua a registrare adesioni tra gli studenti, segno di sicuro apprezzamento da parte della cittadinanza: lo scorso anno, infatti, hanno usufruito del servizio 27 studenti dei quali 9 delle scuole superiori, 11 delle medie e 7 delle elementari.

Le lezioni, iniziate dalla metà di ottobre, sono completamente gratuite per i partecipanti e sono svolte a titolo gratuito da docenti già attivi in questo servizio e da volontari che si sono resi disponibili per venire incontro alle esigenze della popolazione.

Un ulteriore servizio a vantaggio degli studenti è il corso gratuito di francese per gli alunni che frequentano la classe quinta della scuola primaria: il corso riprenderà in biblioteca a partire dal mese di novembre, garantito anche quest’anno grazie alla collaborazione a carattere volontario del professor Giovanni Cossu, allo scopo di fornire ai partecipanti nozioni preliminari di francese, affinché gli studenti si avvicinino alla lingua divertendosi, prima di accedere alla scuola secondaria di primo grado.

“L’attività continua a registrare un ottimo successo – dice il sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – grazie alla professionalità, alla disponibilità ed alla passione degli insegnanti che, ricordo, svolgono la loro attività a titolo del tutto gratuito con l’unico scopo di agevolare le esigenze dei giovani studenti e delle loro famiglie. Colgo pertanto l’occasione per ringraziarli ufficialmente; senza di loro questo servizio non sarebbe possibile”.

Per informazioni e comunicazioni

Biblioteca comunale, via dell’Ospedale. Tel 0763-726010

e-mail: biblioteca@comunesanlorenzonuovo.it Facebook: Biblioteca San Lorenzo Nuovo