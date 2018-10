Viterbese: cinque reti nella sgambatura di Orvieto

di Valentino Cesarini

ORVIETO – La Viterbese, nella sgambatura di Orvieto (due tempi da 30’), supera senza grandi affanni l’Orvietana, squadra umbra di eccellenza. All’ antistadio Achilli in erba sintetica, finisce 5 a 2 per i ragazzi di Lopez. Il tecnico romano si affida al 4-3-3: davanti al portiere Micheli ci sono Messina, Rinaldi, Milillo e Perri. A centrocampo spazio a Perri, Bovo e Otranto, mentre il tridente offensivo è formato da Zerbin, Pacilli e Svidercoschi.

Sin dalle prime battute è evidente la differenza fra le due compagini. Al 14’ Pacilli trova il vantaggio con una conclusione su assist di Zerbin, che non lascia scampo al portiere locale. La reazione dell’Orvietana è immediata e la squadra locale trova il pari con Cotigni che beffa Micheli da posizione ravvicinata. Ma è un fuoco di paglia, perché la Viterbese controlla senza grandi affanni e nel giro di tre minuti chiude la pratica, segnando tre reti. Al 28’ è Perri a trovare il goal con un tiro-cross deviato da un difensore. Non passa nemmeno un minuto e Zerbin si procura un calcio di rigore, che Pacilli non sbaglia. Proprio prima del riposo, Svidercoschi firma il poker con un tocco sotto misura.

La ripresa, complice anche il caldo estivo, vede il ritmo abbassarsi, anche se al 46’ il giovane Molinaro su rigore realizza il 5 a 1. Negli ultimi minuti si segnala solamente il goal di Castelletti, attaccante dell’Orvietana che fissa il punteggio sul definitivo 5 a 2.

MARCATORI: 14′ Pacilli, 20′ Cotigni (O), 28′ Perri, 29′ Pacilli, 31′ Svidercoschi, 46′ Molinaro, 52′ Castelletti. (O)

VITERBESE 1° TEMPO (4-3-3): Micheli, Messina, Rinaldi, Milillo, Perri, Bovo, Otranto, Palermo, Pacilli, Zerbin, Svidercoschi.

VITERBESE 2° TEMPO (4-3-3): Schaeper, Messina, Rinaldi, Milillo, Perri, Zerbin (10’ Cenciarelli), Otranto, Palermo (10’ Damiani), Molinaro, Pelliccioni, Svidercoschi. Allenatore: Lopez.

ORVIETANA: Breccolotto, Frellicca, Mosconi, Annibaldi, Lispi, Ricci, Liurni, Cotigni, Polidori, Missaglia, Terracina. A disposizione: Massetti, Dottarelli, Bernardini, Castelletti, Perquoti, Gulino, Bianco, Fraleone, Bartolomei, Testa, Cincarelli. Allenatore: Fiorucci.