Premio Fausto Ricci: grande attesa per il concerto del 21 ottobre

NewTuscia – VITERBO – Sale l’attesa per la fase finale del concorso lirico Premio Fausto Ricci, organizzato dall’Associazione XXI secolo in collaborazione con Atcl e Touring Club Viterbo, che domenica 21 ottobre riporterà il bel canto al Teatro dell’Unione.

Atteso uno spettacolo straordinario, con il plusvalore dell’esecuzione finale davanti ad un vero pubblico di appassionati, che avrà modo di sentirsi parte integrante. Per chi vorrà vivere un meraviglioso pomeriggio di musica al botteghino del Teatro Unione è possibile acquistare i biglietti d’ingresso (posto unico 10 euro + dir. prevendita), l’appuntamento con le note è domenica 21 dalle 17,30.

Ad esibirsi saranno i concorrenti che supereranno le selezioni iniziali e la semifinale di sabato, scelti tra decine di iscritti provenienti da Italia, Russia, Spagna, Corea del Sud, Cina, Giappone, USA, Bulgaria, Serbia, Canada. Un vero concorso internazionale, come dimostrano gli iscritti, pronti a sfidarsi nella sezione Voci emergenti e in quella Ruoli d’opera, i cui vincitori andranno a comporre il cast della Cavalleria Rusticana di Mascagni, allestimento previsto nell’edizione 2019. Per la regolarità della manifestazione è stato effettuato in diretta Facebook il sorteggio del cognome dei candidati, si inizierà dalla lettera E.

Questa sesta edizione sarà ufficialmente presentata alla stampa sabato mattina, nel foyer del Teatro dell’Unione, alla presenza degli organizzatoria, delle associazioni coinvolte e della presidente di giuria, il soprano Luciana Serra, docente di tecnica vocale e interpretativa all’Accademia del Teatro alla Scala.

Appuntamento domenica, quindi, con la grande musica aperta al pubblico, in versione concerto, per ascoltare la meravigliosa musica di Mascagni e le più belle arie d’opera che i concorrenti porteranno come repertorio in gara, e vivere l’emozione di veder nascere una stella della lirica, come già avvenuto nelle edizioni precedenti.

Per informazioni https://www.sites.google.com/site/premiofaustoricci/, pagina Facebook Premio Ricci (https://www.facebook.com/premiofaustoricci/) e pagina Fb Teatro Unione (https://www.facebook.com/teatrounioneviterbo/).