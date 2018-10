Narni, gen. Tullio Del Sette tiene lectio magistralis all’Università

NewTuscia – NARNI – Il gen. Tullio Del Sette, ex comandante dell’Arma dei carabinieri, sarà ospite il 27 novembre del corso di laurea in Scienze per L’Investigazione e la Sicurezza e di quello di laurea magistrale in Scienze Socio-Antropologiche per l’Integrazione e la Sicurezza. Del Sette terrà alcune lectio magistralis sul tema della sicurezza interna dedicata, la mattina, agli studenti della triennale, mentre nel pomeriggio le lezioni saranno appannaggio di quelli della magistrale. “Il contributo di una figura di così alto riguardo ed esperienza – dice in una nota la coordinatrice del corso, prof.ssa Maria Caterina Federici – rappresenta un grande valore aggiunto per le nostra offerta formativa rivolta agli studenti. Apporti di spessore come questo – conclude – arricchiscono il bagaglio culturale e formativo sul tema della sicurezza e sono opportunità rare che Narni oggi riesce a proporre”. (ptn 676/18 12.30)

(provincia di terni notizie) Amelia, opere d’arte collezione Conti-Paladini esposte a museo archeologico / AMELIA – 18 ottobre – Saranno visitabili fino al 25 novembre, al museo archeologico di Amelia, le opere pittoriche firmate da maestri dell’arte contemporanea del ‘900. Ne informa l’assessorato comunale alla cultura che sottolinea come l’iniziativa rientri nel programma culturale di Ameria Festival presentando le opere d’arte della collezione Conti-Paladini. Per comprendere ed apprezzare l’arte e la poetica di questi grandi artisti italiani, riferisce l’assessore alla cultura, Federica Proietti, domenica prossima alle 16 alla pinacoteca del museo, si svolgerà la conferenza “Immagini della pittura del ‘900 ad Amelia”, con l’artista Gianni Dessì e la partecipazione di Marcello Aldega”.