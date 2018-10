NewTuscia – LATINA – Loco non ce la fa a stare in gabbia. Pit bull red noise sui 2 o 3 anni, tg media buonissimo con le persone, sembra implorarci di farlo uscire di li.

Trovato vagante è finito in canile in provincia di Latina, da dove non esce mai.

Vaccinato chippato e sterilizzato.

Per info 338 7583360

Francesca 3498477987

Anna 3343655706 annabianca50@gmail.com