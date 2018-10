NewTuscia – SEZZE – Tratto della Monti Lepini chiuso alla circolazione veicolare, nel territorio del comune di Sezze, in provincia di Latina, a causa di un grave incidente stradale. A scontrasi due mezzi, una vettura ed un mezzo pesante.

Per uno dei conducenti non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto la polizia stradale di Aprilia per la dinamica del sinistro ed il 118.

Fonti: Lazio Tg